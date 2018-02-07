СМИ обсуждают внешность состарившейся актрисы Глории Пирес.

Когда Глория Пирес снималась в сериале «Секрет Тропиканки», ей было 30 лет.

Съемки в сериале непросто дались молодой актрисе, ведь она только стала мамой, и новорожденную дочь приходилось брать с собой или оставлять дома. Роль также была не из простых: Пирес играла за двоих — ее персонажами стали сестры-близнецы Рут и Ракель.

Сейчас звезде сериалов 54 года, она уже 30 лет как замужем за актером Орландо Мараисом, и, по мнению поклонников и СМИ, женщина выглядит даже лучше, чем в прежние времена.