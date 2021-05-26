Наряд невесты, счастливая Пугачева и сотни гостей: как прошел юбилей Орбакайте
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Фото: www.instagram.com/natalitsa
Кристина Орбакайте собрала близких и друзей в Московском городском Гольф Клубе. Поздравить юбиляршу, кроме семьи, собрались сотни именитых гостей: Валерия и Иосиф Пригожин, Анита Цой, Александр и Анжелика Ревва, Наталья Гордиенко, Игорь Гуляев, Николай Басков, Игорь и Ольга Крутые, Константин Эрнст, Екатерина Стриженова, Эвелина Бледанс, Виктор Дробыш, Яна Рудковская, Игорь Чапурин, Валентин и Марина Юдашкины, Влад Лисовец, Олеся Судзиловская и многие другие.
В начале праздника именинница представила свой новый сингл, который назвала в честь себя «Я Кристина Орбакайте».
Гости много фотографировались и танцевали. А виновница торжества блистала в наряде невесты: в белом шелковом комбинезоне с декольте.
На сцене в этот вечер, кроме именинницы, выступали: Филипп Киркоров, Александр Ревва, Анита Цой, Юсиф Эйвазов, Валерия, Николай Басков и другие звездные гости.
С особым трепетом Кристина Орбакайте и Алла Пугачева наблюдали за поздравлением старшего сына юбилярши Никиты Преснякова.
Во время вечеринки Кристина спела со своим бывшим отчимом Филиппом Киркоровым, а Алла Пугачева и Максим Галкин подпевали им.
Алла Пугачева, поздравляя дочь с красивой датой, отметила, что та является для нее примером для подражания. «Она не просто любимая дочь. Я бы хотела быть такой, как она, но не могу и не буду. В противном мире шоу-бизнеса она смогла остаться чистой, прекрасной, стильной. Она иногда воспринимает жизнь, как ребенок: удивляется, когда ее обижают или когда кто-то опоздал. Она первой сделала меня бабушкой. Какие у меня внуки! Я каждый день молюсь за нее, как и за всех своих детей», — сказала Примадонна.
«Желаем тебе еще как минимум 50 таких же прекрасных лет!», — добавил Максим Галкин.
Фото: Instagram
Во время праздника Кристина танцевала с супругом Михаилом Земцовым.
А когда в конце вечера выкатили большой именинный торт, Кристина удивилась, что на нем нет свечек. «Поставьте хотя бы одну задуть», — смеясь попросила она.
Фото и видео: Instagram
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