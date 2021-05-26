Наряд невесты, счастливая Пугачева и сотни гостей: как прошел юбилей Орбакайте

Кристина Орбакайте собрала близких и друзей в Московском городском Гольф Клубе. Поздравить юбиляршу, кроме семьи, собрались сотни именитых гостей: Валерия и Иосиф Пригожин, Анита Цой, Александр и Анжелика Ревва, Наталья Гордиенко, Игорь Гуляев, Николай Басков, Игорь и Ольга Крутые, Константин Эрнст, Екатерина Стриженова, Эвелина Бледанс, Виктор Дробыш, Яна Рудковская, Игорь Чапурин, Валентин и Марина Юдашкины, Влад Лисовец, Олеся Судзиловская и многие другие.

В начале праздника именинница представила свой новый сингл, который назвала в честь себя «Я Кристина Орбакайте».

Гости много фотографировались и танцевали. А виновница торжества блистала в наряде невесты: в белом шелковом комбинезоне с декольте.