Как преобразилась «простушка» Кейт Миддлтон после знакомства с принцем Уильямом

После окончания университета Уильям поступил в Королевскую Военную Академию Сэндхерст, а Кейт стала работать сначала в компании родителей, а после — в отделе закупок сети магазинов Jigsaw в Лондоне. Вскоре стало известно, что будущая герцогиня намерена стать профессиональным фотографом и учиться мастерству съемки у известных мастеров.

В 2007 году прессу облетела новость: Уильям и Кейт расстались! Это стало шоком для их поклонников.

Кейт Миддлтон вновь, пока ее экс-бойфренд служил, могла находиться в компании других мужчин, одеваться так, как она хочет.

Тогда с заявлением выступил сам Тони Блэр, попросив общественность оставить молодых людей в покое.

Однако их раставание длилось всего три месяца. «У них общие увлечения. Им нравятся одинаковые шутки. Она может успокоить его в стрессовой ситуации. Да и просто они поняли, что скучают друг по другу и всегда хотят быть вместе, — рассказывают источники, приближенные ко двору. — К тому же у Уильяма наверняка в голове были мысли об отце, который сначала потерял любовь всей своей жизни, а обрел только много лет спустя».