Как преобразилась «простушка» Кейт Миддлтон после знакомства с принцем Уильямом
Фото: Getty Images
Все, кто знают принца Уильяма и Кейт Миддлтон со студенческих лет, говорят: «Их брак основан только на любви». В последний раз член королевской семьи женился на простолюдинке несколько веков назад. Герцогиня Кембриджская уже 20 лет является тылом для наследника британской короны. И он уверен: жена не подведет.
Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal
Принц Уильям после окончания престижного Итонского колледжа поступил в не менее престижный Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, что буквально изменило его судьбу. Там в 2001-м 19-летний принц познакомился с будущей женой, ровесницей-студенткой Кейт Миддлтон.
Ничего в биографии Кейт не говорило, что ее ждет такой поворот судьбы. Она родилась в 1982 году в простой семье Майкла и Кэрол Миддлтон. Семейное дело — посылочная торговля — позволило Миддлтонам дать детям Кейт, Филиппе и Джеймсу отличное (дорогостоящее) образование.
Фото: Кадр программы
В студенчестве Кейт не пользовлась успехом у парней, была даже неуклюжей, несмотря на то, что занималась спортом. Те, кто учился с ней в то время отмечают, что девушка понимала это и поставила себе цель: летом после первого курса она должна полностью преобразиться.
«Но на удивление она держалась всегда с достоинством, с королевским достоинством, — подчеркивают бывшие однокашники Кейт. — Вернувшись на второй курс после каникул ее было не узнать. Она стала более уверенной в себе, более привлекательной. В то время обе сестры Миддлтон были привлекательными — стройными и длинноногими, красавицами».
Тогда и произошло ее знакомство с принцем. Роман внука королевы Елизаветы II сразу привлек к себе внимание прессы (с журналистами был уговор, что к монаршей особе их допускают по расписанию). Сначала молодые люди просто дружили и даже снимали жилье вместе. Принц Уильям потерял голову от Кейт в 2002 году, когда увидел ее на показе мод — она продефилировала в прозрачном платье буквально перед его носом.
«Кейт понимала, что отношения с Уильямом накладывают на нее определенные обязательства. Она знала, что ее будут фотографировать и всегда одевалась соотвествующе, — рассказывают о герцогине знатоки моды. — У нее всегда был свой стиль».
Начав встречаться с Уильямом Кейт Миддлтон пришлось кардинально пересмотреть свой гардероб. Если раньше она могла надеть экстра-мини или топ на тонких бретелях, то теперь она обязана была быть сдержанной.
Но это не значит, что молодые влюбленные не «отрывались» в клубах, как их ровесники. Они так же ходили на вечеринки, но Кейт всегда была на страже того, как себя ведет Уильям, как он выглядит и когда пора сказать ему «хватит!». Кейт всегда заботилась о том, как ее любимый выглядит в объективах камер.
21-летие (по западным меркам, совершеннолетие) принц праздновал вечеринкой в африканском стиле. Веселье проходило в Виндзорском замке под присмотром королевы Елизаветы II. Кейт была среди немногих, кого пригласили на праздник.
Фото: Кадр программы
«Такую девушку, какой стала Кейт со временем, не стыдно привести в семью и познакомить с родителями. Да и все скажут: у тебя отличный вкус!», — рассказывали однокурсники Кейт. Кстати, именно она повлияла на то, что Уильям не бросил университет, заскучав, изучая историю, а просто сменил направление — занялся географией.
Надо сказать, что принц был не самым прилежным студентом: у него бывали «хвосты» и важные отчетные работы, даже диплом, он писал в последний момент.
Фото: Кадр программы
После окончания университета Уильям поступил в Королевскую Военную Академию Сэндхерст, а Кейт стала работать сначала в компании родителей, а после — в отделе закупок сети магазинов Jigsaw в Лондоне. Вскоре стало известно, что будущая герцогиня намерена стать профессиональным фотографом и учиться мастерству съемки у известных мастеров.
В 2007 году прессу облетела новость: Уильям и Кейт расстались! Это стало шоком для их поклонников.
Кейт Миддлтон вновь, пока ее экс-бойфренд служил, могла находиться в компании других мужчин, одеваться так, как она хочет.
Тогда с заявлением выступил сам Тони Блэр, попросив общественность оставить молодых людей в покое.
Однако их раставание длилось всего три месяца. «У них общие увлечения. Им нравятся одинаковые шутки. Она может успокоить его в стрессовой ситуации. Да и просто они поняли, что скучают друг по другу и всегда хотят быть вместе, — рассказывают источники, приближенные ко двору. — К тому же у Уильяма наверняка в голове были мысли об отце, который сначала потерял любовь всей своей жизни, а обрел только много лет спустя».
Фото: Кадр программы
Кейт Миддлтон давно находится под пристальным вниманием общественности и прессы, но отлично справляется с общественным давлением. «Она всегда вела себя уверенно, даже в начале романа с Уильямом. Если замечала, что ее фотографируют, то смотрела прямо в камеру, а не опусказала голову, как делала Диана в начале своей публичной жизни», — рассказывают о Кейт инсайдеры.
Фото: Getty Images
О помолвке влюбленных сообщили 16 ноября 2010 года, а свадьба состоялась 29 апреля 2011-го. Церемонию в прямом эфире показывали многие телеканалы мира, а лично приветствовать молодоженов на улицы Лондона вышли миллионы людей.
Фото: Getty Images
Сейчас каждый выход в свет и образы Кейт Миддлтон разбирают на детали. Она давно стала иконой стиля. «Герцогиня всегда одета идеально, но в то же время ее нельзя назвать заядлой модницей. Она не гонится за сумочками из последней коллекции или за платьями с последних показов», — отмечают эксперты.
Выдерживая свой собственный стиль, Кейт сама диктует моду — на элегантность, сдержанность, шик.
Фото: East News
Кейт и Уильям вместе уже почти 20 лет, живут в любви и согласии и растят троих чудесных детей — Джорджа, Шарлотту и Луи.
Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal
За преданность королевской семье, за идеальное исполнение обязанностей, возложенных на нее монархией, Елизавета II произвела Кейт Миддлтон в Дамы Большого Креста Королевского Викторианского ордена. И произошло это два года назад — в годовщину свадьбы герцога и герцогини Кембриджских.
Но, больше чем вся монархия, в Кейт уверен ее муж: Уильям знает, что может спокойно исполнять свои обязанности, если рядом находится жена, что она никогда не скомпрометирует ни себя, ни тем более его.
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images, кадры видео Первого канала
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