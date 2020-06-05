Как похудеть, питаясь вкусно: Каменских подробно рассказала о своих полезных завтраках, обедах и ужинах

Перекус. Омлет с авокадо или огурцом. К зелени добавляю ещё рукколу, листья салата и базилик.Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее! Обед. Он делится на три составляющие, варианты белка: отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле или морепродукты + гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + салат из овощей на оливковом масле. Ужин. Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле). Второй перекус: 150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара. На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день. Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма», — написала Каменских в Instagram.