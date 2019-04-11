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«Как похож на деда»: в Сети обсуждают внешность 26-летнего внука Андрея Миронова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Starface
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Поклонники Марии Мироновой обсуждают ее фото с сыном.

26-летний Андрей Миронов-Удалов стал копией деда, уверены подписчики блога Марии Мироновой. После того, как она опубликовала снимки с недавней премьеры фильма «Миллион», в комментариях случился аншлаг.

«Как похож на деда», «Смотрю и вижу Андрея Миронова», «Боже мой, дедушка», «На лицо ум, воспитание, интеллигентность», «Такие красивые», — обсуждают одни.

«Нет, совсем не похож на деда. А вот сама Мария мне сразу напоминает отца», — пишут другие.

«Замечательная пара-Мама и Сын», «Круто, когда мама выглядит как сестра», «Как сестра с братом! Потрясающе выглядите. Поделись секретами ухода за собой», — восхищаются третьи.

Андрей Миронов-Удалов — тоже актер. В январе состоялась премьера фильма «Спасти Ленинград», в которой он сыграл свою первую серьезную роль.

А как считаете вы, похож ли юноша на своего знаменитого деда?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress, starface

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