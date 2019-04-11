«Как похож на деда»: в Сети обсуждают внешность 26-летнего внука Андрея Миронова

«Как похож на деда», «Смотрю и вижу Андрея Миронова», «Боже мой, дедушка», «На лицо ум, воспитание, интеллигентность», «Такие красивые», — обсуждают одни.

«Нет, совсем не похож на деда. А вот сама Мария мне сразу напоминает отца», — пишут другие.

«Замечательная пара-Мама и Сын», «Круто, когда мама выглядит как сестра», «Как сестра с братом! Потрясающе выглядите. Поделись секретами ухода за собой», — восхищаются третьи.

Андрей Миронов-Удалов — тоже актер. В январе состоялась премьера фильма «Спасти Ленинград», в которой он сыграл свою первую серьезную роль.