«Как подружки»: «татушка» Юлия Волкова показала редкое фото с 14-летней дочерью

«Очень красиво, Юль!»,

«Всегда прекрасна, моя королева Волкова. Что мы можем сделать ваши поклонники Латинская Америка, чтобы вы приехали к нам в гости?»,

«Держите своё лицо и красоту всегда в тонусе!!! Доча красотка!!!»,

«Как подружки»,

«Какие красивые девчонки», - написали фолловеры.