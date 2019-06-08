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«Как подружки»: «татушка» Юлия Волкова показала редкое фото с 14-летней дочерью

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Волкова

Фото: Instagram
Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Юлия Волкова делится снимками с дочерью и сыном нечасто. И для ее поклонников стало настоящим подарком то, что певица опубликовала совместный снимок с 14-летней дочерью. Они приняли участие в общей рекламной фотосессии. На снимках Юля выглядит практически ровесницей дочери. Сходство им придает и то, что Вика покрасила волосы в темный цвет. На фото, опубликованных Юлей в прошлом году, ее дочь – блондинка.

Фанаты «татушки» засыпали ее комплиментами, причем на разных языках, русском, английском и даже португальском и испанском. Подписчики отметили, что Юля с возрастом выглядит все лучше и лучше, а ее дочь невероятно похожа на маму.

«Очень красиво, Юль!»,

«Всегда прекрасна, моя королева Волкова. Что мы можем сделать ваши поклонники Латинская Америка, чтобы вы приехали к нам в гости?»,

«Держите своё лицо и красоту всегда в тонусе!!! Доча красотка!!!»,

«Как подружки»,

«Какие красивые девчонки», - написали фолловеры.

Дочь Вику Юля родила в 19-лет от Павла Сидорова. Сыном сына Самира стал Парвиз Ясинов. С ним в отношениях Волкова была четыре года. В 2018 году Юля вышла замуж.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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