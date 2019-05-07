«Как он смотрит на нее»: в Сети обсуждают фото счастливых Меладзе и Джанабаевой

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева уже несколько дней путешествуют по Европе. Сейчас они наслаждаются отдыхом в Италии. Фотографиями они делятся со своими подписчиками в Instagram. Одним из самых душевных кадров стал снимок артистов в уличном кафе. Счастливая Альбина, красивая и без макияжа, сияет в объятиях супруга. А Валерий Меладзе смотрит на нее влюбленными глазами.
Фото: Instagram
«Как жадно Валерий смотрит на Альбину!», «Альбина-идеал женственности, красота и шарм, все натуральное, природное», «Боже...... какие вы счастливые!!!!!! Счастья вам на долгие годы!!!! Я люблю вашу семью всю!!!!! Альбина и Валера самые лучшие!!!!! Удачи вам и много детишек!!!! Дети цветы жизни вы самая сладкая пара!!!!», - восторгаются их поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
В отпуске Альбина успела сделать и профессиональную фотосессию.
«Шикарная, сексуальная красавица», «Потрясающе», «Очень красиво», - похвалили любимую артистку фанаты.
А какой Альбина нравится вам больше – в натуральной красоте или с макияжем?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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