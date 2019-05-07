logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Как он смотрит на нее»: в Сети обсуждают фото счастливых Меладзе и Джанабаевой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: Instagram
Супруги проводят отпуск в Италии.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева уже несколько дней путешествуют по Европе. Сейчас они наслаждаются отдыхом в Италии. Фотографиями они делятся со своими подписчиками в Instagram. Одним из самых душевных кадров стал снимок артистов в уличном кафе. Счастливая Альбина, красивая и без макияжа, сияет в объятиях супруга. А Валерий Меладзе смотрит на нее влюбленными глазами.

Альбина и Валерий

Фото: Instagram

«Как жадно Валерий смотрит на Альбину!», «Альбина-идеал женственности, красота и шарм, все натуральное, природное», «Боже...... какие вы счастливые!!!!!! Счастья вам на долгие годы!!!! Я люблю вашу семью всю!!!!! Альбина и Валера самые лучшие!!!!! Удачи вам и много детишек!!!! Дети цветы жизни вы самая сладкая пара!!!!», - восторгаются их поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В отпуске Альбина успела сделать и профессиональную фотосессию.

«Шикарная, сексуальная красавица», «Потрясающе», «Очень красиво», - похвалили любимую артистку фанаты.

А какой Альбина нравится вам больше – в натуральной красоте или с макияжем?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
Тест: угадаете ли вы, ребенок какой знаменитости изображен на фото?