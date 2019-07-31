«Как он маму любит»: Наталья Бардо показала редкое фото с подросшим сыном от Марюса Вайсберга

«Мммм.. какой сладкий .. любит маму»,

«Какая Вы Нежная , Необыкновенная , Невероятная , Нереальная , но при этом Очень Чуткая , Очень Трепетная Наполненная Солнечной Любовью и Теплотой Девушка ..... Обожаю Вас Милая Лапушка - Ангел мой Невероятный и Неземной»,

«Не знала что у вас есть сынишка. Счастье вам обоим»,

«Здоровья вам, дети это самое огромное счастье», - пожелали подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

До отношений с Марюсом Васбергом Наталья Бардо была замужем за бизнесменом Сергеем Русаковым, который был старше жены на 20 лет.