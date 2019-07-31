«Как он маму любит»: Наталья Бардо показала редкое фото с подросшим сыном от Марюса Вайсберга

Наталья Бардо родила сына Эрика в мае 2016 года, вскоре после начала романа с режиссером Марюсом Вайсбергом. Долгое время Наталья скрывала лицо сына, не показывая его широкой публике и делилась его фотографиями в социальных сетях.
Наталья перестала скрывать сына, когда ему исполнилось 3 года. Теперь Бордо запостила в Instagram нежное фото с подросшим сыном. Но лица мальчика на снимке не видно. «Самое лучшее, что можно дать ребенку- это свою любовь», - написала Наталья.
Фото: Instagram
«Мммм.. какой сладкий .. любит маму»,
«Какая Вы Нежная , Необыкновенная , Невероятная , Нереальная , но при этом Очень Чуткая , Очень Трепетная Наполненная Солнечной Любовью и Теплотой Девушка ..... Обожаю Вас Милая Лапушка - Ангел мой Невероятный и Неземной»,
«Не знала что у вас есть сынишка. Счастье вам обоим»,
«Здоровья вам, дети это самое огромное счастье», - пожелали подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
До отношений с Марюсом Васбергом Наталья Бардо была замужем за бизнесменом Сергеем Русаковым, который был старше жены на 20 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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