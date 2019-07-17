«Как не завидовать такой близости?»: Алена Шишкова устроила сюрприз своей дочери и ее бабушке

Несмотря на то, что Алена Шишкова и Тимати никогда не были женаты, маму рэпера, Симону Юнусову, поклонники называют свекровью красавицы-блондинки. Симона Яковлевна занимается воспитанием дочери Тимати и Алены Алисы, с которой недавно отправилась в балетный лагерь. Шишкова решила сделать сюрприз для своих близких и показала в блоге момент неожиданной встречи с бабушкой Алисы: «Даже все богатства мира не заменят искренние, настоящие чувства близких людей. Они бесценны ❤ Когда Симона с Лисёнком решили поехать в балетный лагерь в Сочи, мне в голову пришла идея сделать им сюрприз и внезапно прилететь🙈 Освободила заранее несколько дат и купила билеты🙌🏼 Честно говоря, сейчас у меня довольно напряженный график, но когда видишь счастливые лица родных - недосып и усталость как рукой снимает».