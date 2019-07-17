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«Как не завидовать такой близости?»: Алена Шишкова устроила сюрприз своей дочери и ее бабушке

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Модель Алена Шишкова

Фото: Instagram Алены Шишковой
Модель решила неожиданно навестить родных.

Несмотря на то, что Алена Шишкова и Тимати никогда не были женаты, маму рэпера, Симону Юнусову, поклонники называют свекровью красавицы-блондинки. Симона Яковлевна занимается воспитанием дочери Тимати и Алены Алисы, с которой недавно отправилась в балетный лагерь. Шишкова решила сделать сюрприз для своих близких и показала в блоге момент неожиданной встречи с бабушкой Алисы: «Даже все богатства мира не заменят искренние, настоящие чувства близких людей. Они бесценны ❤ Когда Симона с Лисёнком решили поехать в балетный лагерь в Сочи, мне в голову пришла идея сделать им сюрприз и внезапно прилететь🙈 Освободила заранее несколько дат и купила билеты🙌🏼 Честно говоря, сейчас у меня довольно напряженный график, но когда видишь счастливые лица родных - недосып и усталость как рукой снимает».

«Как же она тебя любит, Ален», «И как не завидовать такой близости ?😍как настоящие свекровь и невестка», «Молодцы что поддерживаете хорошие отношения. Приятно смотреть», «Блин ,как мило ....Аж слезы на глазах… Симона очень мудрая женщина», «Я бы сказала что это невестка и свекровь, но это не так😻это намного больше, чем просто невестка и свекровь», «Вот вам повезло, такие отношения 😍», — обсуждают видео подписчики Алены Шишковой.

Напомним, совсем скоро Тимати станет отцом во второй раз — его нынешняя возлюбленная, модель Анастасия Решетова, находится в «интересном положении». В отличие от Алены, максимально скрывавшей свою беременность, Настя с удовольствием демонстрирует округлившиеся формы.