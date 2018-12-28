«Как не стыдно»: певица Слава раскритиковала сборы на лечение детей и современное телевидение

Сегодня в 18:57«Как не стыдно»: певица Слава раскритиковала сборы на лечение детей и современное телевидениеКомментарииПевица Слава опубликовала «открытое письмо», в котором выразила свое мнение о благотворительности на телевидении и качестве современных шоу.А вы согласны с артисткой?Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramТегиблаготворительностьтелевидениепевица СлаваПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...