Как начиналась история любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина: воспоминания клипмейкера певицы
Впервые о романе легендарной певицы с молодым и обаятельным юмористом заговорили в 2001 году. Слушатели просто не могли пройти мимо клипа «Будь или не будь», в котором звезды появились, как пара. Несмотря на это, сама Примадонна еще была замужем за Филиппом Киркоров. Свой брак пара расторгла в 2005 году. А замуж за Галкина она вышла только в 2011.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkin
Ирина Миронова, клипмейкер Аллы Борисовны, в спецпроекте «Ленты» вспомнила, как велась работа над клипом, и какие пожелания высказала Пугачева.
«Я спросила у Аллы Борисовны: «Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?» Она говорит: «Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный», – рассказала она.
Она добавила, что ей в голову пришла эксцентричная идея – «взорвать» Галкина в конце видео, однако певице не понравилась эта идея.
Сама же Пугачева появилась в клипе в шикарном и необычном образе – в черном парике. Это тоже было пожеланием звезды.
Фото: Instagram Максима Галкина
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