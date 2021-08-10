Как начиналась история любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина: воспоминания клипмейкера певицы

Она добавила, что ей в голову пришла эксцентричная идея – «взорвать» Галкина в конце видео, однако певице не понравилась эта идея.

Сама же Пугачева появилась в клипе в шикарном и необычном образе – в черном парике. Это тоже было пожеланием звезды.