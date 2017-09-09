Телеведущая заняла кресло гостя в шоу «Секрет на миллион».

Предновогодние телевизионные эфиры подготовили немало сюрпризов для зрителей. Так, например, бессменная ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева заняла кресло гостя программы. А друзья знаменитости — Ирина Дубцова, Николай Басков, Сергей Лазарев и другие — поочередно стали ведущими, задали Лере свои вопросы и выступили с музыкальными номерами. Так, Ирина Дубцова расставила все точки над i в вопросах естественной красоты Кудрявцевой. Телеведущая призналась певице, что идеальное лицо — заслуга гримеров. Макияж может очень сильно изменить лицо, поэтому иногда создается ощущение, что Лера в разные годы выглядела по-разному: «Меняется макияж — меняется лицо». При этом знаменитость не прибегает к услугам косметолога: «Я трус, к тому же у меня аллергия на ботокс». Несмотря на то что в праздничном выпуске вопросы задавались Лере, она не упустила возможность задать вопросы своим друзьям. Так, Ирина рассказала, что делает уколы ботокса, чему Кудрявцева, по ее признанию, даже завидует.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Сен 9, 2017 at 5:00 PDT

Лера Кудрявцева может похвастаться идеальной фигурой, однако никаких секретов поддержания себя в форме у звезды нет. «Правильное питание — это не ко мне», — призналась телеведущая и рассказала, как ест пельмени в три часа ночи. Кроме того, Лера поделилась, какие блюда будут на ее новогоднем столе: «Оливье, селедка под шубой, утка с апельсинами, различные соленья. Я сама все готовлю, под старые фильмы». Елена Воробей, занявшая следом место ведущей шоу, поговорила с Лерой о начале ее карьеры и детстве в Казахстане. Как рассказала Кудрявцева, в Москву она «понаехала» в 18 лет. Всему виной — замужество и ожидание ребенка. Рассказывая о своем детстве, телеведущая вспомнила, что работать начала рано. Для того, чтобы купить маме подарок на 8 Марта, в 14 лет Лера мыла полы в подъезде. А во время летних каникул подрабатывала посудомойкой в кафе. Телевизионная карьера Кудрявцевой началась благодаря Игорю Вернику, который ее позвал на кастинг телеведущих в «Партийную зону» на телеканале ТВ-6. Первой крупной покупкой стала квартира, на которую Лера благодаря сестре Оксане смогла накопить деньги: «Я отдавала гонорары сестре, потому что знала, что могу сама потратить деньги».

Главные мужчины в жизни Леры — это муж и сын. Телеведущая рассказала Дмитрию Маликову о своих неудачных браках. Первый супруг Кудрявцевой — музыкант «Ласкового мая» Сергей Ленюк. В браке с ним на свет появился Жан, единственный ребенок телеведущей, однако даже появление сына не спасло отношения пары. Второй брак оказался также неудачным: «Я вышла замуж назло одному человеку, однако очень сильно пожалела». Супруг оказался аферистом, до сих пор должен ее сестре Оксане большую сумму денег. Где сейчас находится бывший муж, Лера даже не знает. Еще одним важным мужчиной в ее жизни был Сергей Лазарев, с которым рабочие отношения перешли сначала в дружбу, а затем на более серьезный уровень. «Он меня замуж не позвал», — в шутку сказала Лера, объяснив, почему рассталась с певцом. Телеведущая призналась, что отношения были очень сложными, поскольку на рабочей почве возникали постоянные ссоры. Четыре года назад телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Николай Басков, появившийся в студии шоу, чтобы поговорить с Лерой о ее «мужчине номер один», выведал все подробности семейной жизни пары. Супруги живут на два города — Лера в Москве, а Игорь — в Уфе, однако каждую неделю Лера летает к любимому. «В копеечку ему влетаешь», — отметил Николай, узнав, что поездки оплачивает Игорь. «Он знал, кого брал», — не осталась в долгу Лера. Телеведущая, которая редко делится подробностями личной жизни, поведала зрителям, каков ее муж: «Игорю чужд романтизм, он спокойный, приземленный. Поэтому я его и выбрала, он настоящий». Супруги не заключали брачный контракт: «Он красивый и богатый, я красивая и богатая. Мы оба самодостаточные». Вопрос на 50 000 рублей, который Николай задал Лере, заключался в том, что же больше всего не нравится Игорю в ней. Оказалось, это ее постоянное перетягивание одеяла на себя по ночам в буквальном смысле слова. «Я очень люблю своего мужа, но ты будешь спать без одеяла. Всегда», — заявила в эфире телеведущая.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Сен 19, 2017 at 5:02 PDT