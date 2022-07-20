Как на духу: руководитель «Ленкома» раскрыл правду о госпитализации Чуриковой

Появившаяся ранее информация об экстренной госпитализации актрисы Инны Чуриковой не на шутку встревожила поклонников. По сообщениям Telegram-канала Baza, знаменитость обратилась в Боткинскую больницу после неудачного падения. Актриса жаловалась на сильную боль в груди. После осмотра врачи диагностировали у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости. После этого Чурикову якобы перевели в реанимацию для дальнейшего обследования и лечения.

Руководитель «Ленкома» Марк Варшавер опроверг информацию о госпитализации актрисы и поспешил успокоить поклонников. «Это ложная информация, мне уже звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», - заверил Варшавер.