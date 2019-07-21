«Как молоды мы были»: Наташа Королева показала себя в юности

«Практически не изменилась)))», «Брови супер просто», «Прекрасная девушка, прекрасные брови, такая естественная красотка», «Наташа, ты сейчас молодая!👧💖🤗Когда на пенсию уйдёшь(лет в 60-70), тогда и будешь выкладывать такие фото с подписью "были молоды"», «Брови настоящие 👍», «Эта женщина красива, по-моему, в любом возрасте, а ее желтые тюльпаны», «Красавица во все времена, а главное — искренняя и настоящая», «Естественная, красивая, юная», — восхищаются фолловеры.