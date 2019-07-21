«Как молоды мы были»: Наташа Королева показала себя в юности

На фоне популярности приложения, «состаривающего» фотографии, многие звезды достали из архивов свои снимки, сделанные много лет назад. 46-летняя Наташа Королева не стала исключением: «Рубрика «Как молоды мы были» #брови !!! #наташакоролева #символюности#ягодка».
«Практически не изменилась)))», «Брови супер просто», «Прекрасная девушка, прекрасные брови, такая естественная красотка», «Наташа, ты сейчас молодая!👧💖🤗Когда на пенсию уйдёшь(лет в 60-70), тогда и будешь выкладывать такие фото с подписью "были молоды"», «Брови настоящие 👍», «Эта женщина красива, по-моему, в любом возрасте, а ее желтые тюльпаны», «Красавица во все времена, а главное — искренняя и настоящая», «Естественная, красивая, юная», — восхищаются фолловеры.
А вам нравится Наташа Королева?
Больше о Наташе Королевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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