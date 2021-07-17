Как Михаил Боярский переносит коронавирус: «Приятного здесь мало»

Напомним, что в конце зимы Михаил уже перенес пневмонию. Тогда супруга певца вызвала скорую помощь и отправила его на обследование, опасаясь, что это может быть коронавирус. Но тесты показали отрицательный результат. «Вчера он себя плохо почувствовал, и поскольку сейчас очень страшно из-за эпидемии ― я вызвала скорую. Медики решили все-таки повезти его в клинику, обследовать. У него была температура и слабость. Мы пока диагноза не знаем. Но не ковид, он не в ковидном отделении лежит», — говорила Лариса.

После болезни артист решил привиться, опасаясь осложнений после пневмонии.