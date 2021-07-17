Как Михаил Боярский переносит коронавирус: «Приятного здесь мало»
Около недели назад 71-летний Михаил Боярский почувствовал себя плохо и попал в больницу. Оказалось, причиной госпитализации стала коронавирусная инфекция. В феврале звезда «Трех мушкетеров» сделал прививку от новой болезни, и, благодаря ей, он чувствует себя сравнительно хорошо.
Супруга Боярского волнуется за мужа. «Температуры у него нет, слава Богу. Но он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия — ну, вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», — рассказала Лариса Луппиан «KP.RU».
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Осложнений у артиста пока не наблюдается, но из больницы выписывать его не торопятся.
Напомним, что в конце зимы Михаил уже перенес пневмонию. Тогда супруга певца вызвала скорую помощь и отправила его на обследование, опасаясь, что это может быть коронавирус. Но тесты показали отрицательный результат. «Вчера он себя плохо почувствовал, и поскольку сейчас очень страшно из-за эпидемии ― я вызвала скорую. Медики решили все-таки повезти его в клинику, обследовать. У него была температура и слабость. Мы пока диагноза не знаем. Но не ковид, он не в ковидном отделении лежит», — говорила Лариса.
После болезни артист решил привиться, опасаясь осложнений после пневмонии.
Фото и видео: Global Look Press
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