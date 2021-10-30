«Вся в мать»: старшая дочь Беллуччи и Касселя поделилась смелыми снимками
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Фото: Getty Images
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева Кассель удивила поклонников неожиданно смелыми снимками. На фотографиях, которые 17-летняя начинающая модель выложила в соцсети, она позировала в бра-топах и белье. Пользователи не преминули отметить ее растущее сходство со знаменитой матерью.
«Вся в мать», — прокомментировал один из подписчиков. «Боже, просто вылитая мать», — отозвался другой пользователь. Большинство же решили лишь оставить двушки комплименты и эмодзи в виде пламени и сердечек.
Моника Беллуччи и Венсан Кассель состояли в браке 14 лет и развелись в 2013 году. Помимо Девы у них есть 11-летняя дочь Леони, обе девочки живут с мамой. Через 5 лет после развода Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки, а два года назад стал отцом в третий раз.
Фото и видео: @d.casseluxxi/Instagram; Getty Images; East News