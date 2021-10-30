«Вся в мать»: старшая дочь Беллуччи и Касселя поделилась смелыми снимками

Моника Беллуччи и Венсан Кассель состояли в браке 14 лет и развелись в 2013 году. Помимо Девы у них есть 11-летняя дочь Леони, обе девочки живут с мамой. Через 5 лет после развода Венсан Кассель женился на модели Тине Кунаки, а два года назад стал отцом в третий раз.