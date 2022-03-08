Дружба с Ксенией Бородиной: как теледива формирует круг общения и кто туда не попадет
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Фото: instagram/ borodylia
Ксения Бородина во многих интеврью говорит о том, что у нее есть чат с подругами, который называется «прачка». Туда входят многие звезды шоу-бизнеса, экс-участницы «Дома-2», а также подруги детства. В этом чате приятельницы обсуждают насущные проблемы и решают конфликты между собой. Если кто-то сильно провинился или разругался с остальными, то его исключают из «прачки». Разберемся, кому посчастливилось попасть в этот чат и что они для этого сделали.
Одной из близких подруг Ксении является Дарья Пынзарь. Девушки познакомились на проекте «Дом-2» и даже после ухода оттуда сохранили теплые отношения. Звездная блондинка часто повляется на семейных посиделках Бородиной и гостит в ее доме.
Ксения выбирает себе подруг не только связанных с шоу-бизнесом. Например, ее приятельница Карина Петросян никогда не была на телепередачах и не скандалила с селебами. Девушки познакомились еще до того, как Бородина стала известной. Карина всегда поддерживала телеведущую, когда та сталкивалась с хейтом.
С Катей Жужей у Бородиной сложились непростые отношения. Долгое время девушки были лучшими подругами, но потом внезапно поссорились. Несколько лет они не общались, периодически отпуская колкости в адрес друг друга, но спустя время примирились. На данный момент, Жужа единственная, кому удалось вернуться в «прачку» после конфликта с Ксенией.
С Натальей Варивиной Бородина познакомилась на телешоу. В отличии от остальных участниц «прачки», Наталья никогда не участвует в чужих скандалах и, в принципе, обходит все конфликты стороной, сообщает Starhit.
Аида Фаби, наверное, самая непубличная подруга Бородиной. Девушка не любит повышенное внимание к своей персоне. Их дружба завязалась еще много лет назад и только окрепла со временем. Бородина считает Фаби самым надежным человеком из своего окружения.
За последние пару лет Бородина сильно сблизилась с телеведущей Юлией Лысенко. Ксения отмечает, что нашла в подруге единомышленника. Телезвезды часто проводят время вместе и выкладывают фотографии, на который обнимаются и смеются.
Фото и видео: instagram