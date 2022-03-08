Дружба с Ксенией Бородиной: как теледива формирует круг общения и кто туда не попадет

Ксения Бородина во многих интеврью говорит о том, что у нее есть чат с подругами, который называется «прачка». Туда входят многие звезды шоу-бизнеса, экс-участницы «Дома-2», а также подруги детства. В этом чате приятельницы обсуждают насущные проблемы и решают конфликты между собой. Если кто-то сильно провинился или разругался с остальными, то его исключают из «прачки». Разберемся, кому посчастливилось попасть в этот чат и что они для этого сделали.

Одной из близких подруг Ксении является Дарья Пынзарь. Девушки познакомились на проекте «Дом-2» и даже после ухода оттуда сохранили теплые отношения. Звездная блондинка часто повляется на семейных посиделках Бородиной и гостит в ее доме.

Ксения выбирает себе подруг не только связанных с шоу-бизнесом. Например, ее приятельница Карина Петросян никогда не была на телепередачах и не скандалила с селебами. Девушки познакомились еще до того, как Бородина стала известной. Карина всегда поддерживала телеведущую, когда та сталкивалась с хейтом.

С Катей Жужей у Бородиной сложились непростые отношения. Долгое время девушки были лучшими подругами, но потом внезапно поссорились. Несколько лет они не общались, периодически отпуская колкости в адрес друг друга, но спустя время примирились. На данный момент, Жужа единственная, кому удалось вернуться в «прачку» после конфликта с Ксенией.