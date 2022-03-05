Проблемы с памятью и гормональный сбой: как коронавирус изменил Аниту Цой

«Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2-3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела. Загоняли специальную машинку, которая засасывала кальций в себя и чистила мне полностью сустав», — говорит певица.

Гормональный сбой повлиял и на вес. «Я набрала 17 лишних килограммов, — пожаловалась звезда. — Сейчас, к счастью, гормоны практически привела в порядок, поэтому врачи разрешили мне физические нагрузки, которые почти год были под запретом. Итог — минус 9 килограммов за 2 с небольшим месяца. Осталось всего ничего».

По заверениям певицы, регулярные физические упражнения, правильное питание, полноценный сон и достаточное количество чистой воды существенно помогут в сбросе веса.