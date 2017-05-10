20-летняя Алена Краснова примерила роль «шальной императрицы»

Еще в мае, будучи невестой Никиты Преснякова, модель Алена Краснова примерила не свойственный для себя образ. «Распутывая это, пришлось приложить немало усилий, но оно того стоило», — пожаловалась она на прическу тогда, и добавила, что роль современной Марии-Антуанетты далась ей легко: «Вот что может быть лучше? Фотаешься и кушаешь пироженки, красота».

Спустя почти три месяца фотограф Ирина Безрук отдала ей результат. Модель и ее молодой муж были в восторге от новых кадров.

Подписчики Алены окрестили ее «шальной императрицей». За сутки ценители красоты девушки поставили снимку более пяти тысяч «лайков».

Необычная внешность хрупкой блондинки пленила в свое время сердце ее будущего мужа. Он с удовольствием рассказывает историю их знакомства, когда она впервые увидел ее — в рокерском прикиде, на квадрацикле. С тех пор влюбленные не расставались.

27 июля Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли шикарную свадьбу, размах которой поразил всех до единого.

Фото: instagram.com