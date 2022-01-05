Как изменилась Кейт Миддлтон за 10 лет в роли герцогини Кембриджской

«Она не торопилась и действительно делала все по-своему. Я думаю, она бы сказала себе, что не рождена для того, чтобы быть публичной фигурой. Она замкнутый человек и невероятно внимательный, но она никогда бы не стала специально искать публичности, если бы не мужчина, за которого она вышла замуж», — рассказал один из близких людей Кейт британскому Hello!

Герцогиня не очень любит и публичные речи, однако понимает, насколько важным может быть ее высказывание. Жена Принца Уильяма по-настоящему работала над своей речью и голосом, чтобы звучат уверенно и не сбиваться.

Кейт научилась проявлять заботу не только к своим родным, но и к подданным. Она умеет подбирать правильные слова и в хосписах, и в гостях у семей, потерявших своих детей, и во время беседы с ветеранами, и на праздничном мероприятии, посвященном вручению королевской награды.

Вырос авторитет Герцогини и на мировой арене. Ее стали воспринимать как будущую Королеву Англии. Но Кейт также показывает, насколько она близка к «простому народу». Она, как и все многодетные матери, делилась сложностями обучения детей во время локдаунов, поддерживала девушек, а также организовала Королевский Фонд Раннего Развития. В фонде она объединила экспертов, помогающих решить семейные проблемы, приводящие к зависимостям, домашнему насилию или побегам из дома.

«Благодаря своей работе в этих областях она поняла, что независимо от того, было ли раннее детство хорошим или нет, события, которые происходят с ребенком, влияют на его будущее», — объясняет королевский источник. «Это кульминация ее десятилетней карьеры в королевской семье, она может использовать свою роль, свою способность объединять людей для поиска решений».