«Как Иден и Круз из Санта-Барбары!»: фанаты в восторге от пикантного ретро-фото Салтыковой и Газманова

52-летняя Ирина Салтыкова показала в своем микроблоге фото, сделанное несколько десятилетий назад. На нем она запечатлена с певцом Олегом Газмановым, артисты пылко тянутся друг к другу губами.
«Вот какую фотографию нашла)),как молоды мы были))),это Олег Газманов!» — написала Салтыкова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.).
Ирина позировала в очень сексуальном платье, демонстрирующем упругую грудь, и с озорной прической. А Олег облачен в стильный костюм. Многочисленные поклонники пришли в восторг: «Что Ирина клевая-клевая, сексуальная, женственная и Газманов замечательно выглядит, не портят их годы!», «Ой, Олег тут такой хорошенький! А вы, Ирина, стали только шикарнее! Годы невластны над вами!», «Газманова не узнать, такой мачо!!! а вы Ирина не изменились!!! такая же прекрасная и молодая», «Это Идэн и Круз из СантаБарборы».
Фото: Instagram