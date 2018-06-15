«Как Иден и Круз из Санта-Барбары!»: фанаты в восторге от пикантного ретро-фото Салтыковой и Газманова

52-летняя Ирина Салтыкова показала в своем микроблоге фото, сделанное несколько десятилетий назад. На нем она запечатлена с певцом Олегом Газмановым, артисты пылко тянутся друг к другу губами.

«Вот какую фотографию нашла)),как молоды мы были))),это Олег Газманов!» — написала Салтыкова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.).