Как и когда МакSим выведут из комы: новые данные о состоянии здоровья певицы
Состояние 38-летней звезды до сих пор вызывает опасения: поражение легких составляет 40%, она подключена к аппарату ИВЛ. Изданию «Стархит» удалось побеседовать с пиар-менеджером МакSим, Яна Богушевская отметила, что состояние артистки стабильное, каких-либо ухудшений или улучшений пока нет.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Напомним, что исполнительница хита «Нежность» была госпитализирована с сильным кашлем и высокой температурой после концерта в Казани. Медики были вынуждены погрузить пациентку в состояние искусственной комы и приступить к интенсивной терапии. На момент произошедшего тесты на коронавирус певицы были отрицательными.
По данным, полученным из больницы, где сейчас находится МакSим отключение ее от аппарата ИВЛ планируется постепенным. Врачи выстраивают лечение в соответствии с состоянием звезды —она находится под круглосуточным наблюдением. Дома певицу ждут две ее дочери —Александра и Мария, а также родственники и друзья, которые поддерживают ее и ждут скорейшего выздоровления.
Фото и видео: Global Look press/ youtube
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