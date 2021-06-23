Как и когда МакSим выведут из комы: новые данные о состоянии здоровья певицы

По данным, полученным из больницы, где сейчас находится МакSим отключение ее от аппарата ИВЛ планируется постепенным. Врачи выстраивают лечение в соответствии с состоянием звезды —она находится под круглосуточным наблюдением. Дома певицу ждут две ее дочери —Александра и Мария, а также родственники и друзья, которые поддерживают ее и ждут скорейшего выздоровления.