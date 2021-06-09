Как Голубкина и другие звезды отнеслись к Бузовой-актрисе: «Не театральный подход»

Кинокритик Давид Шнейдеров выразил возмущение происходящим. «Я считаю, что Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах. Надеюсь, что они восстанут и устроят зомби-апокалипсис, потому что это позор для художественного театра», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Актриса Мария Голубкина решила подшутить над ситуацией. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором изображены основатели театра — Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, а между ними «нарисовалась» Ольга Бузова. За публикацией следовал комментарий: «Станиславский и Немирович-Данченко обсуждают с Ольгой Бузовой приглашение во МХАТ. 3 июня 1897 года».

Некоторые знаменитости против таких экспериментов только из-за отсутствия у Бузовой соответствующего образования. Так в беседе с RT высказался актер Владимир Долинский: «Это не театральный подход. Все знают, что на ралли нельзя пускать непрофессионала, в операционную не войдет никто, кроме хирургической бригады, но как-то стало нормальным, что в театр может прийти кто угодно — непрофессиональный актер. Я просто представляю себе зал, заполненный ее фанатами с определенным уровнем подготовки и жизненных ценностей. Я не пойду на такой спектакль. Но я не осуждаю никого. Это сугубо мое личное профессиональное мнение», — объяснил артист.

Солидарен с Долинским певец и композитор Юрий Лоза. В интервью 5-tv.ru он высказался: «Когда говорят, что непрофессионал будет делать работу, которую раньше делали профессионалы, возникают вопросы. Ну допустим, раскрученный человек, вы дадите ему скальпель хирурга? Нет. Почему? Потому что знаете, что эта профессия требует определенных навыков. Когда этого человека приглашают сыграть в театре, таким образом заявляют на весь мир, что профессия актера — это не профессия. Они говорят: подождите, а зачем вы этим всем занимались? Вот любой человек с улицы набрал подписчиков, он может прийти и в любом театре сыграть вместо вас. Макают в таз с дерьмом всех актеров», — заключил Юрий Лоза.

Не остался в стороне и народный артист России Борис Щербаков. По его словам, он сомневается, что певицу пригласили в театр, а не она сама добилась участия в постановке своим упорством. Каждый должен заниматься своим делом, а МХАТ должен оставаться МХАТом, заключил Щербаков.

Не смогла сдержать эмоций и главная Красная Шапочка России Яна Поплавская: «Теперь Бузова — ГНВ. Герой нашего времени, если кто не понял, и артистка МХАТа. Навеяло. Вспомнила сегодня сказку "Джельсомино в стране лжецов" Джанни Родари», — написала она в своем посте в соцсетях.

Невзирая на негативные отзывы, худрук театра Эдуарда Бояков отстаивает честь звезды. По его словам, Бузова, по сути, будет играть саму себя: такую же честную, искреннюю, иногда наивную и слишком эмоциональную девушку. «Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — высказался он.