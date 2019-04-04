Как две капли воды: у Меган Маркл появился двойник размера плюс-сайз

Существует мнение, что в мире есть как минимум 7 человек, которые являются едва ли не вашими копиями. Кто-то считает это выдумкой, кто-то относится серьезно, но факт остается фактом: люди часто встречают незнакомцев, которые похожи на них самих как две капли воды. У Меган Маркл тоже появилась практически ее близняшка.
У американской модели Эрики Лонер 258 тысяч подписчиков в Instagram, а теперь почти и мировая популярность. Хотя девушка имеет пышные формы и является моделью плюс-сайз, в портретных съемках ее трудно отличить от герцогини Сассекской. Темная кожа, острый нос, сердцевидный подбородок, легкие кудри – несмотря на общие описания, схожесть Эрики и Меган пугающе прекрасна. Идеальные параметры «золотого сечения», которые являются практически уравнением красоты и гармонии, появились еще в древней Греции. Так сложилось, что пропорции лица британской герцогини, по подсчетам ученых, соответствуют идеалу практически на 90% — этим же, скорее всего, может похвастаться и Эрика Лонер.
Собственно, именно сходство с женой принца Гарри и принесло модели массу новых поклонников и удачных контрактов: сама Лонер утверждает, что считает Меган Маркл очень красивой и ей льстят сравнения с герцогиней. Кроме того, благодаря разрушению стереотипов о совершенных параметрах тела и общепринятом идеале худых девушек, проблем с профессией модели у Эрики не возникает.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: East News, Instagram / Isaiah Mays, Travis Curry, Cecile Boko, Michelle Alexandra
Видео: YouTube / Москва 24, Tatler Russia