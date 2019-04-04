Как две капли воды: у Меган Маркл появился двойник размера плюс-сайз

Собственно, именно сходство с женой принца Гарри и принесло модели массу новых поклонников и удачных контрактов: сама Лонер утверждает, что считает Меган Маркл очень красивой и ей льстят сравнения с герцогиней. Кроме того, благодаря разрушению стереотипов о совершенных параметрах тела и общепринятом идеале худых девушек, проблем с профессией модели у Эрики не возникает.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: East News, Instagram / Isaiah Mays, Travis Curry, Cecile Boko, Michelle Alexandra

Видео: YouTube / Москва 24, Tatler Russia