Как две капли воды: Шура показал фото с красавицей-мамой в ее день рождения
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Фото: Соцсети
У Александра сложились непростые отношения с мамой. В детстве она поднимала на него руку, а в какой-то момент и вовсе отдала в детский дом. Прошло много лет и звезда 90-х простил ее. Сейчас отношения Шуры с мамой наладились. В ее день рождения певец опубликовал трогательное фото, на котором обнимает родительницу. Он подписал пост: «Мамуля, моя любимая, с днём рождения тебя! Береги себя, здоровья на долгие годы! Я тебя очень люблю! Твой Сашка».
Поклонники Шуры присоединились к поздравлениям в комментариях: «Будьте счастливы и здоровы», «Долгих лет счастливой жизни», «Счастья и благополучия мамочке», «Крепкого здоровья и женского счастья», «Так радостно смотреть на вас». Многие интернет-пользователи подметили, что звезда 90-х очень похож на маму.
Подписчики Александра рады, что что в семье знаменитости наконец-то наладились отношения. Сам исполнитель говорит, что детские обиды и недопонимая давно в прошлом.
Фото: соцсети