Как две капли воды: Шура показал фото с красавицей-мамой в ее день рождения

Поклонники Шуры присоединились к поздравлениям в комментариях: «Будьте счастливы и здоровы», «Долгих лет счастливой жизни», «Счастья и благополучия мамочке», «Крепкого здоровья и женского счастья», «Так радостно смотреть на вас». Многие интернет-пользователи подметили, что звезда 90-х очень похож на маму.

Подписчики Александра рады, что что в семье знаменитости наконец-то наладились отношения. Сам исполнитель говорит, что детские обиды и недопонимая давно в прошлом.