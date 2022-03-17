passion.ru
1 мин.

Как две капли воды: Шура показал фото с красавицей-мамой в ее день рождения

17 марта маме эпатажного певцы исполняется 65 лет. В честь праздника Шура опубликовал снимок с родным человеком. Поклонники поразились сходству звезды с родителем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Шура

Фото: Соцсети

У Александра сложились непростые отношения с мамой. В детстве она поднимала на него руку, а в какой-то момент и вовсе отдала в детский дом. Прошло много лет и звезда 90-х простил ее. Сейчас отношения Шуры с мамой наладились. В ее день рождения певец опубликовал трогательное фото, на котором обнимает родительницу. Он подписал пост: «Мамуля, моя любимая, с днём рождения тебя! Береги себя, здоровья на долгие годы! Я тебя очень люблю! Твой Сашка».

Как две капли воды: Шура показал фото с красавицей-мамой в ее день рождения

Поклонники Шуры присоединились к поздравлениям в комментариях: «Будьте счастливы и здоровы», «Долгих лет счастливой жизни», «Счастья и благополучия мамочке», «Крепкого здоровья и женского счастья», «Так радостно смотреть на вас». Многие интернет-пользователи подметили, что звезда 90-х очень похож на маму.

Подписчики Александра рады, что что в семье знаменитости наконец-то наладились отношения. Сам исполнитель говорит, что детские обиды и недопонимая давно в прошлом.

Фото: соцсети

Новости партнеров
О чем говорят