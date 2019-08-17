«Как две капли воды»: Полина Гагарина показала фотографию своей мамы в день ее рождения

16 августа свой день рождения отмечает мама Полины Гагариной, Екатерина Мучкаева. В честь ее дня рождения певица опубликовала в Instagram архивное фото. «Это моя мама! Ей здесь 20 лет, она в Греции( как и мы сейчас) и она настоящая кинозвезда! Сегодня ей исполнилось чуть больше, но выглядит она ничуть не хуже! Сегодня вечером договорились сделать совместное фото, и вы в этом убедитесь😉 ведь внешнее —это отражение внутреннего! Мамуль, будь здорова всегда! Нам, детям, больше для счастья ничего не нужно! Сильно Люблю ❤️ #сднемрожденияМама» , — подписала снимок Гагарина.