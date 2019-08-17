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«Как две капли воды»: Полина Гагарина показала фотографию своей мамы в день ее рождения

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мама Полины Гагариной (архивное фото)

Фото: Instagram Полины Гагариной
Подписчики уверены, что артистка унаследовала от мамы все самое лучшее.

16 августа свой день рождения отмечает мама Полины Гагариной, Екатерина Мучкаева. В честь ее дня рождения певица опубликовала в Instagram архивное фото. «Это моя мама! Ей здесь 20 лет, она в Греции( как и мы сейчас) и она настоящая кинозвезда! Сегодня ей исполнилось чуть больше, но выглядит она ничуть не хуже! Сегодня вечером договорились сделать совместное фото, и вы в этом убедитесь😉 ведь внешнее —это отражение внутреннего! Мамуль, будь здорова всегда! Нам, детям, больше для счастья ничего не нужно! Сильно Люблю ❤️ #сднемрожденияМама» , — подписала снимок Гагарина.

«Вау, красавица!!! 💓», «С днем рождения, самую важную женщину в вашей жизни. Всех благ мамочке ❤️🙌, спасибо ей за такую доченьку», «Это точно ❤️ Фотографии с Екатериной Владимировной, конечно, как на обложке супер-крутых журналов», «Сначала думала, это Вы!!! Мама у Вас красотка!!!», «Как 2 капли воды похожи», «Вы очень похожи, поздравьте ее от меня, желаю ей здоровья, счастья и побольше внуков», «Да. Генетика - мощная вещь!» — обсуждают снимок фолловеры Полины.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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