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Две грации: Николь Кидман поделилась редким снимком с младшей сестрой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Николь Кидман

Фото: Instagram
Актриса впервые за долгое время опубликовала совместную фотографию со своей сестренкой Антонией.

О 51-летней красавице Николь Кидман только и говорят СМИ последнее время: в прошлом году она снялась в фильме «Аквамен», который повествует о супергерое вселенной комиксов DC, а в начале июня на экраны вышел второй сезон одного из самых ожидаемых сериалов лета — «Большая маленькая ложь», где она сыграла одну из главных героинь Селесту Райт.

Актриса часто публикует в своем Инстаграме кадры из готовых проектов или фотографии со съемок, но в этот раз Николь решила разбавить череду профессиональных кадров милым семейным снимком, на котором она изображена в объятиях любимой 48-летней сестры Антонии.

Сестры Кидман не только выбрали схожие профессии — актерство и журналистика, — но и даже внешне похожи друг на друга, как две капли воды: одинаковые черты лица, линии бровей, тонкие губы, даже одежда одного и того же оттенка. Николь и Антония мило улыбаются, очаровывая пользователей Сети своей хрупкостью и изящностью.

«Сестры — лучшие друзья», «Невозможно мило!», «Какие вы красивые», «Принцессы Эльза и Анна в реальном мире», «Вы так похожи друг на друга. Прекрасны!», «Обожаю ваши общие фотографии», — писали в комментариях под фотографией восторженные поклонники знаменитости.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube / Movieclips

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