Две грации: Николь Кидман поделилась редким снимком с младшей сестрой

О 51-летней красавице Николь Кидман только и говорят СМИ последнее время: в прошлом году она снялась в фильме «Аквамен», который повествует о супергерое вселенной комиксов DC, а в начале июня на экраны вышел второй сезон одного из самых ожидаемых сериалов лета — «Большая маленькая ложь», где она сыграла одну из главных героинь Селесту Райт.

Актриса часто публикует в своем Инстаграме кадры из готовых проектов или фотографии со съемок, но в этот раз Николь решила разбавить череду профессиональных кадров милым семейным снимком, на котором она изображена в объятиях любимой 48-летней сестры Антонии.