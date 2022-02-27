Как две капли воды: Лариса Гузеева показала снимок молодой мамы

Старый снимок с молодой девочкой впечатлил подписчиков актрисы. Они отметили, что Лариса в юности выглядела в точности как ее мама.

Альбина Андреевна Гузеева всю жизнь проработала учительницей в сельской школе. Она была почетным педагогом и всю себя посвящала обучению детей. В 1959 году родила дочь Ларису.

Мать и дочь были очень близки. В возрасте 86 лет Альбина Андреевна ушла из жизни, что стало настоящим ударом для актрисы. Лариса Гузеева тяжело переживала утрату.

Сейчас звезда часто, с теплотой и трепетом вспоминает о любимой матери. «Ангел мой мамочка. Любовь моя. Самая моя большая любовь. Спасибо, что была. Незабвенная. Единственная. Моя маленькая. Прекрасная моя. Каждую минуту, каждый миг помню и благословляю Небо, что ты моя. Прости, что огорчала, прости, что недодала», – писала Лариса в своем личном блоге.