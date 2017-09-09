Как две капли воды! 14-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс растет копией своей мамы
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47-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее 14-летняя дочь сали гостьями показа Michael Kors
Сегодня в рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ бренда Michael Kors, гостьями которого стали 47-летняя Кэтрин Зета-Джонс и ее 14-летняя дочь Кери Зета-Дуглас. Присутствующие отметили невероятное сходство актрисы и ее наследницы!
Обе они выбрали лаконичные наряды: мама — маленькре черное платье с глубоким декольте и широким кожаным поясом, а дочь — черную же трикотажную кофту с открытыми плечами и золотисто-желтую мини-юбку.
Западные СМИ окрестили девушку «мини-копией» мамы. Заметите ли вы в ее лице черты папы — известного актера и продюсера, 72-летнего Майкла Дугласа?
Всего у звездной пары двое детей — 14-летняя Кери и 17-летний Дилан Майкл Дуглас.
Фото: eastnews.ru