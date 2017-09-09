47-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс и ее 14-летняя дочь сали гостьями показа Michael Kors

Сегодня в рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ бренда Michael Kors, гостьями которого стали 47-летняя Кэтрин Зета-Джонс и ее 14-летняя дочь Кери Зета-Дуглас. Присутствующие отметили невероятное сходство актрисы и ее наследницы!

Обе они выбрали лаконичные наряды: мама — маленькре черное платье с глубоким декольте и широким кожаным поясом, а дочь — черную же трикотажную кофту с открытыми плечами и золотисто-желтую мини-юбку.