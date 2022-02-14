Как дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского переживает утрату матери

Дочери Евгении пришлось ограничить доступ в социальных сетях, так как уже третий день на нее обрушиваются тысячи сообщений от неравнодушных поклонников Евгении. Напомним, что Евгения Брик умерла от онкологии 10 февраля. Ей было всего 40 лет.

Зоя, ее папа, мама и сестра Евгении Брик тяжело переживают утрату. Смерть Брик стала шоком даже для близкого круга, так как она сама тщательно скрывала свой недуг и настоятельно просила никого из родных не распространяться о своем состоянии.

Муж Евгении Валерий Тодоровский уже давно приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе. Семья продолжительное время жила на две страны, а когда Зоя подросла, то они с бабушкой окончательно перебрались в Америку. Зоя ходит в американскую школу и отлично говорит на английском языке. Пока что вопрос о том, в какой стране будет жить девочка, открыт, сообщает «Комсомольская правда». Члены семьи обсуждают, как лучше поступить, чтобы не нарушать привычный лад жизни ребенка.

Зоя Тодоровская в свои 12 лет уже активно снимается в кино. Она без содействия со стороны отца прошла кастинг из 400 человек и попала на съемки сериала Netflix «ОА». За эту работу девочка получила большой гонорар. Евгения Брик гордилась дочкой и пророчила ей успешное будущее. В прошлый Новый год Зоя даже попросила у Санты новую роль. Этой зимой ситуация изменилась. Вся семья загадывала только одно — здоровья для Евгении.

Родственники Зои переживают за психику девочки, так как она очень впечатлительная и ранимая. Скорее всего, о болезни мамы ей не сообщали. Члены семьи опасаются брать девочку на похороны, так как это может стать для нее сильным ударом.