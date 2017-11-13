Актриса посетила церемонию вручения премии «Женщина года — 2017».

Напомним, не так давно в эфир вышла программа «Смак», гостьей которой стала Елена Подкаминская. Актриса приготовила несколько блюд, а также рассказала о материнских буднях: «Когда родишь, падает зрение. И с головой не очень, кстати. Могут быть проблемы с речью, с памятью, но во время лактации это нормально, женщина погружена в себя, в ребенка. Зато в ней много любви, нежности, радости, счастья. Да, еще спать хочется тотально. А я вот взяла и к вам пришла».

Фото: Instagram