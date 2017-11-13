Как девочка! Молодая мама Елена Подкаминская продемонстрировала изящную фигуру
Минувшим вечером в московском театре «Геликон-опера» состоялась церемония вручения премии журнала Glamour «Женщина года — 2017», которая собрала самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия особое внимание привлекла Елена Подкаминская, которая три месяца назад стала мамой. «Один красивый час с Женщинами года», — сообщила актриса в своем Instagram.
Для церемонии Елена выбрала длинное черное платье с блестящей вышивкой, подчеркнувшее стройную фигуру молодой мамы. Бордовые туфли-лодочки на высоких шпильках и вязаный кардиган молочного цвета, украшенный перьями, дополнили образ.
Напомним, не так давно в эфир вышла программа «Смак», гостьей которой стала Елена Подкаминская. Актриса приготовила несколько блюд, а также рассказала о материнских буднях: «Когда родишь, падает зрение. И с головой не очень, кстати. Могут быть проблемы с речью, с памятью, но во время лактации это нормально, женщина погружена в себя, в ребенка. Зато в ней много любви, нежности, радости, счастья. Да, еще спать хочется тотально. А я вот взяла и к вам пришла».
Фото: Instagram