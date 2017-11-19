Как девочка! 40-летняя Ольга Орлова восхищает фигурой в бикини
Несколько дней назад известная певица Ольга Орлова отпраздновала юбилей — ей исполнилось 40 лет. Но, глядя на ее фотографии, сложно в это поверить! Сейчас певица находится на Сейшельских островах, где совмещает работу в «Доме-2» с отдыхом под палящим солнцем.
В Instagram экс-солистки «Блестящих» постоянно появляются фотографии, на которых Ольга демонстрирует стройную фигуру в мини-бикини.
«Миниатюрная красотка!!!», «Стройненькая, хорошенькая, прелесть просто!», «Красота неописуемая! Оля прелесть❤», «Фигурка отпад», — написали Ольге в комментариях.
Напомним, не так давно Ольга Орлова сменила имидж — ради нового клипа певица распрощалась с длинными волосами и сделала каре до плеч.
А вам нравится, как выглядит Ольга Орлова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram