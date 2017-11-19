Певица публикует в Instagram жаркие кадры

Несколько дней назад известная певица Ольга Орлова отпраздновала юбилей — ей исполнилось 40 лет. Но, глядя на ее фотографии, сложно в это поверить! Сейчас певица находится на Сейшельских островах, где совмещает работу в «Доме-2» с отдыхом под палящим солнцем.

В Instagram экс-солистки «Блестящих» постоянно появляются фотографии, на которых Ольга демонстрирует стройную фигуру в мини-бикини.