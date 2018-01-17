40-летняя Ольга Орлова показала фото 16-летнего сына.

Сегодня в своем блоге популярная певица и телеведущая Ольга Орлова показала совместное фото с совсем уже взрослым сыном. 5 мая Артему исполнится 17 лет.

«Красивые!)», «Жених», «Мальчик какой хорошенький вырос», «Видно по глазам , что умный и добрый мальчик», «Ольга, это Ваш сын ?!! Боже, по моему Вам все ещё 25 ?!!», «Оля, ты явно тянешь на сестру!!!!», «Как красиво! Мама и сын», «Жаль , что остановилась на одном !!! Братья и сестры - это здорово !!!!», — пишут восхищенные поклонники.

По поводу того, на кого похож юноша, мнения разделились. «Сыночек вылитая мамуля», «Одно лицо!!!!», «Мамин сын», «Не похожи))», «Вылитый папа. Красавец», — отмечают фолловеры.

Артем родился в браке певицы с бизнесменом Александром Кармановым, развод с которым Ольга оформила в 2004 году.

Фото: instagram