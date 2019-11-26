Как будут выглядеть дети Кейт Миддлтон через 20 лет: в Британии «создали» лица взрослых Джорджа, Шарлотты, Луи

Внешность детей изменили с помощью специального приложения. И несмотря на то, что со снимков на нас смотрят взрослые и изменившиеся люди, в них можно угадать детские черты. На «спроектированном» фото принцу Джорджу 27 лет. Программа представила со светлыми волосами и чертами лица, схожими одновременно и на мать, и на отца.