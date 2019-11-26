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Как будут выглядеть дети Кейт Миддлтон через 20 лет: в Британии «создали» лица взрослых Джорджа, Шарлотты, Луи

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Кейт Миддлтон

Фото: Getty Images

Принцы и принцесса сохранят узнаваемые черты.

Британская косметическая компания Cosmetify провела необычный эксперимент: она «спроектировала» лица взрослых детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На портале компании появились портреты Джорджа, Шарлотты и Луи такими, какими, по мнению разработчиков, будут выглядеть через 20 лет, сообщает издание Mirror.

Внешность детей изменили с помощью специального приложения. И несмотря на то, что со снимков на нас смотрят взрослые и изменившиеся люди, в них можно угадать детские черты. На «спроектированном» фото принцу Джорджу 27 лет. Программа представила со светлыми волосами и чертами лица, схожими одновременно и на мать, и на отца.

Фото: Instagram

У принцессы Шарлотты не такие светлые волосы, как у братьев. И в будущем ее представляют яркой шатенкой с выразительными глазами и губами.

Фото: I-Images/ Global Look press

Пожалуй, больше остальных детей Кейт и Уильяма, сохранит свои детские черты принц Луи, которому сейчас всего 1,5 года. К 22 годам, по мнению «умной» программы, у него останется все то же круглое лицо и светлые волосы. Глазами он будет похож на маму, остальными чертами — на отца.

Фото: Instagram

А как вам кажется, легко узнать детей во взрослых портретах?

Фото: Instagram, I-Images/ Global Look press

Видео: телеканал Ю

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