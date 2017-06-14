«Как будто Жанна»: Наталья Фриске делится пляжными фотографиями
С каждым годом Наталья Фриске становится все больше похожа на безвременно ушедшую Жанну. По крайней мере так считают фанаты певицы, которые внимательно следят за жизнью ее младшей сестры. Сейчас Наташа находится с мужем и компанией друзей на Бали и делится снимками с отдыха.
Особое внимание привлекло фото, на котором женщина запечатлена в розовом бикини под жаркими лучами солнца.
«Как будто Жанна», «Я тоже подумала Жанна...», «Сходство просто удивительное», — пишут фолловеры.
Вероятно, Наталье нравятся эти сравнения. Сестры были очень дружны, когда Жанна была жива. Сейчас Наталья искренне скучает и отмечает каждую дату без самого близкого ей человека.
Девочка моя😩моя родная сестренка...😔 говорят время лечит...но в нашем случае только хуже... с каждым днём все тяжелее дышать...постоянно думаю о тебе...почему ты? Почему тебя больше не с нами? В 22.07 будет 2 года как твоё сердечко перестало биться...до сих пор как в страшном сне, каждый раз надеюсь что это всего лишь сон😭#моямалышка #сист #сестренка #люблю #скучаю
Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)
Фото: instagram.com