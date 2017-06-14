31-летняя Наталья Фриске показала, как она выглядит в купальнике

С каждым годом Наталья Фриске становится все больше похожа на безвременно ушедшую Жанну. По крайней мере так считают фанаты певицы, которые внимательно следят за жизнью ее младшей сестры. Сейчас Наташа находится с мужем и компанией друзей на Бали и делится снимками с отдыха.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июн 27 2017 в 3:58 PDT

Особое внимание привлекло фото, на котором женщина запечатлена в розовом бикини под жаркими лучами солнца.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Июн 27 2017 в 2:14 PDT

«Как будто Жанна», «Я тоже подумала Жанна...», «Сходство просто удивительное», — пишут фолловеры. Вероятно, Наталье нравятся эти сравнения. Сестры были очень дружны, когда Жанна была жива. Сейчас Наталья искренне скучает и отмечает каждую дату без самого близкого ей человека.