«Как брат и сестра»: Марина Зудина поделилась милыми фото с взрослым сыном
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
«Подытожил январские праздники Старый Новый год в МХТ им. А.П. Чехова! Не ходила туда года четыре… Невероятные ощущения! Радость, энергия, улыбки, шутки, талантливый капустник!» — написала Марина.
«Как прекрасно прийти туда , от куда ушел, и не разочароваться», — отметила в комментариях под постом актрисы певица Вика Цыганова.
Старший сын Зудиной актер Павел Табаков с удовольствием сопровождал маму в этот вечер. Марина поделилась несколькими снимками с сыном. Они оба буквально расплылись в улыбках и явно комфортно чувствовали себя в обществе друг друга.
Подписчики звезды, конечно же, не удержались от сравнения Павла с его покойным отцом актером и режиссером Олегом Табаковым. «И мне кажется, что вылитый Олег Табаков. Прям почти один в один», «Марина, ваш позитив всегда достоин похвал. Павел продолжение талантливых родителей, классные», «Павел-то как повзрослел, Олега Павловича молодого очень напоминает», «Сын вылитый папа», «Павел очень похож на Олега Павловича!» — комментируют публикацию поклонники звезды.
«Марина, сын просто ваша копия! И оба такие красивые и талантливые», «Павел достойно подхватил и продолжил звездную династию своих родителей! Творческих успехов Павлу! И много новых, интересных работ в кино. Сын очень похож на вас, Марина! И улыбка ваша», «Марина, вы с сыном как близнецы», — разделились мнения фолловеров.
Поклонники артистов отметили, что Марина с Павлом выглядят как брат и сестра, 56-летняя актриса совсем не выглядит на свой возраст.
Фото: GlobalLookPress, Instagram