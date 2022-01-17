«Как брат и сестра»: Марина Зудина поделилась милыми фото с взрослым сыном

Подписчики звезды, конечно же, не удержались от сравнения Павла с его покойным отцом актером и режиссером Олегом Табаковым. «И мне кажется, что вылитый Олег Табаков. Прям почти один в один», «Марина, ваш позитив всегда достоин похвал. Павел продолжение талантливых родителей, классные», «Павел-то как повзрослел, Олега Павловича молодого очень напоминает», «Сын вылитый папа», «Павел очень похож на Олега Павловича!» — комментируют публикацию поклонники звезды.

«Марина, сын просто ваша копия! И оба такие красивые и талантливые», «Павел достойно подхватил и продолжил звездную династию своих родителей! Творческих успехов Павлу! И много новых, интересных работ в кино. Сын очень похож на вас, Марина! И улыбка ваша», «Марина, вы с сыном как близнецы», — разделились мнения фолловеров.

Поклонники артистов отметили, что Марина с Павлом выглядят как брат и сестра, 56-летняя актриса совсем не выглядит на свой возраст.