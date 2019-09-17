«Как близнецы»: в Сети обсуждают новое фото Синди Кроуфорд с 18-летней дочерью

Подписчики Кроуфорд отметили, что сначала не поняли, кто из них кто на снимке. «Сначала показалось, что на фото две Синди», «Какие красивые», «Самое лучшее время – время с детьми», «Какие вы прекрасные», «Вы как близнецы», - написали в комментариях.