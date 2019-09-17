«Как близнецы»: в Сети обсуждают новое фото Синди Кроуфорд с 18-летней дочерью

53-летняя Синди Кроуфорд опубликовала в Instagram фотографию с 18-летней дочерью Кайей. Они провели вместе чудесный вечер.
«Прощальный ужин с этой милашкой», - подписала супермодель фото с дочкой, не пояснив, почему именно прощальный. Кайя очень похожа на красавицу-мать, а в полумраке они и вовсе неотличимы.
Подписчики Кроуфорд отметили, что сначала не поняли, кто из них кто на снимке. «Сначала показалось, что на фото две Синди», «Какие красивые», «Самое лучшее время – время с детьми», «Какие вы прекрасные», «Вы как близнецы», - написали в комментариях.
Напомним, Кайя, отметившая недавно 18-й день рождения, строит успешную карьеру модели, как и ее мать. Девушка уже принимает участие в показах крупнейших домов моды. Кроме дочери, у Синди Кроуфорда и ее супруга Рэнди Гербера есть 20-летний сын Пресли.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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