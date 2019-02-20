«Как близнецы»: Кристина Асмус показала красавицу-сестру

«Это моя родная младшая сестра Карина. Мой самый близкий друг и пример во многом. Карина мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке, трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и международных соревнований, 6 лет состояла в основном составе сборной страны и была моим дублером в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Завершила карьеру в связи со сложнейшей травмой на самом пике. В данный момент она работает тренером в зале спортивной гимнастики. Карина один из лучших тренеров в стране для любителей с общим стажем больше 10 лет! Короче, если хотите сесть на шпагат или научиться сальтуху)), вам к моей сестре!! Карина просто топ уровень, вышак, бомба», — прорекламировала актриса сестру.
Отвечая на вопросы, Кристина сообщила, что Карине 27 лет. «Еще не видела пост — увидела родственное сходство», — добавила она.
«Как же вы похожи!!! И не реально красивы, как капельки воды, ничего лишнего, естественная красота!!!», «Сестрички как две капельки похожи», «Как близняшки, круто!!!!», «Капец как похожи! Пока не прочитала пост, думала на фото две Кристины», «Вроде бы похожи и в то же время разные такие)) Ваши дочки играют вместе? Не видела фотки и малышку сестры вашей, сейчас посмотрела, она такая зайка», — обсуждают подписчики.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram