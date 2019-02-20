«Как близнецы»: Кристина Асмус показала красавицу-сестру

Отвечая на вопросы, Кристина сообщила, что Карине 27 лет. «Еще не видела пост — увидела родственное сходство», — добавила она.

«Как же вы похожи!!! И не реально красивы, как капельки воды, ничего лишнего, естественная красота!!!», «Сестрички как две капельки похожи», «Как близняшки, круто!!!!», «Капец как похожи! Пока не прочитала пост, думала на фото две Кристины», «Вроде бы похожи и в то же время разные такие)) Ваши дочки играют вместе? Не видела фотки и малышку сестры вашей, сейчас посмотрела, она такая зайка», — обсуждают подписчики.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram