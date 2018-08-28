«Как близнецы»: 36-летнюю Ксению Собчак сравнили с 22-летней Полиной Виторган

«Какие красотки рядом!))», «Красивые, загорелые и отдохнувшие», «Ксюха отлично выглядит», «Ого.. какая Ксения худенькая», «Доча просто красавица», «Барышни хороши, но Макс вообще неотразим!!», «Вы такие гармоничные и счастливые! Исключительно приятно листать вашу ленту! Любви и счастья», — обсуждают фото подписчики.

Некоторые отметили удивительное сходство дам на фото: «Жена и дочь как близнецы похожи», «Полина с Ксенией на этом фото очень похожи», «Ой!!!! Как они похожи!))», «Две Собчак? невероятно», «Хороший кадр!!!»

А как считаете вы, есть сходство?