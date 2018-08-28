logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Как близнецы»: 36-летнюю Ксению Собчак сравнили с 22-летней Полиной Виторган

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Максима Виторгана

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Максим Виторган показал трогательное фото с женой и дочкой.

Несколько часов назад в блоге Максима Виторгана появилось семейное фото. «Канкан-трио «Ноги икс» и швейцарская овчарка made in China», — прокомментировал он. Подписчики артиста отметили, что с каждым годом его дочь Полина становится все больше похожа на его супругу, Ксению Собчак.

«Какие красотки рядом!))», «Красивые, загорелые и отдохнувшие», «Ксюха отлично выглядит», «Ого.. какая Ксения худенькая», «Доча просто красавица», «Барышни хороши, но Макс вообще неотразим!!», «Вы такие гармоничные и счастливые! Исключительно приятно листать вашу ленту! Любви и счастья», — обсуждают фото подписчики.

Некоторые отметили удивительное сходство дам на фото: «Жена и дочь как близнецы похожи», «Полина с Ксенией на этом фото очень похожи», «Ой!!!! Как они похожи!))», «Две Собчак? невероятно», «Хороший кадр!!!»

А как считаете вы, есть сходство?

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое