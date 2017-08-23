Фотография в подвенечном наряде появилась в Instagram популярной певицы

Фотографии с мероприятия изредка появляются в микроблоге артистки. Так, сегодня Нюша выложила снимок в одном из четырех платьев, которые надела в самый важный день. «Продолжая островную историю, хочу поблагодарить Ателье-Бутик @enteleyofficial и в частности Эллочку, за помощь в воплощении двух невероятных платьев к моей свадьбе😘🙌 В одном из них я на этом фото)))», — подписала снимок певица.

Напомним, в эксклюзивном интервью для WMJ.ru Нюша рассказала, как проходила свадебная церемония. «Церемония проходила на великолепной панорамной террасе с видом на океан. Тысячи белоснежных орхидей и белые пальмовые листья словно парили в воздухе, а голубое небо отражалось в зеркальном узоре на полу. Мы с Игорем решили разделить обязанности по подготовке свадьбы. Я занималась больше творческим процессом — декором, развлекательной программой, а Игорь взял на себя организационную часть. Самым сложным, конечно, было скрыть факт свадьбы — мы не хотели, чтобы кто-то проговорился об этом журналистам, так как это был только наш день. Я рада, что все получилось, и нам, и гостям все понравилось». Всего на празднике присутствовало 50 человек — только самые близкие друзья и родственники новобрачных.