Как Александр Гудков стал главным шоуменом — «Мама советовала мне пойти работать на завод»
Фото: instagram.com/gudokgudok
Интерес к выступлениям он проявлял с юности. После того, как принял участие в школьном номере команды КВН, проникся сценой и чувствовал на ней себя свободно. Сначала он выступал в команде КВН с сестрой, потом Гудкова заметили и пригласили в городскую сборную. Несмотря на явные актерские данные, высшее образование Александр получил в области материаловедения.
«Мама мой выбор как не одобряла, так не одобряет и по сей день. Раньше она мне периодически советовала сменить вид деятельности — пойти работать на завод, к примеру», — говорит шоумен.
Впервые в Премьер-лигу Клуба веселых и находчивых Александр попал вместе с командой «Федор Двинятин» в 2007 году. Уже в следующем 2008-м команда выступала в Высшей лиге КВН. После КВН он продолжил работу в Comedy Woman на канале «ТНТ». Пришел туда как сценарист, а затем и сам стал работать по другую сторону камеры.
Как признался Александр, трудиться в женском коллективе было легко, но через некоторое время шоумену захотелось попробовать себя в других проектах. Так он появился в Yesterday Live и «Вечернем Урганте». За последние три года Гудков проявил себя как талантливый клипмейкер, и его карьера пошла на взлет. Александр стал автором идеи клипа на песню «Цвет настроения синий». Как пишет «Сплетник», клипы Гудкова неоднократно становились предметами дискуссий и не оставляют равнодушными.
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Фото: Instagram/@gudokgudok
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