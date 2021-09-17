«Грязные танцы» и объятия любимого: как Кайя Гербер отметила свое 20-летие

Что касается маленькой даты для влюбленной пары — они встречаться в сентябре прошлого года. А в октябре уже впервые вместе пришли на хэллоуинскую вечеринку в образах Элвиса и Присциллы Пресли. Спустя год, как уверяют инсайдеры, влюбленные все также счастливы, много времени проводят вместе, «редко покидают Малибу, ходят на пляж, в походы и встречаются с друзьями».

Для Кайи – это первые серьезные отношения, а Джейкоб ранее встречался с актрисами Джоуи Кинг и Зендаей. Родители Кайи, супермодель Синди Кроуфорд и ресторатор Ранде Гербер, одобряют их союз.