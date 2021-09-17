«Грязные танцы» и объятия любимого: как Кайя Гербер отметила свое 20-летие
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @kaiagerber
Судя по атмосфере праздника и декору, популярная модель выбрала темой вечеринки фильм с Патриком Суэйзи, «Грязные танцы». Наряд Кайя подобрала соответствующий — стилизованное под ретро платье с пайетками. Близкие друзья Гербер и ее молодой человек — отлично провели время, много смеялись, танцевали и обнимались. Особенно мило было наблюдать за нежными отношениями Кайи и ее парня — звезды сериала «Эйфория», Джейкобом Элорди.
Что касается маленькой даты для влюбленной пары — они встречаться в сентябре прошлого года. А в октябре уже впервые вместе пришли на хэллоуинскую вечеринку в образах Элвиса и Присциллы Пресли. Спустя год, как уверяют инсайдеры, влюбленные все также счастливы, много времени проводят вместе, «редко покидают Малибу, ходят на пляж, в походы и встречаются с друзьями».
Для Кайи – это первые серьезные отношения, а Джейкоб ранее встречался с актрисами Джоуи Кинг и Зендаей. Родители Кайи, супермодель Синди Кроуфорд и ресторатор Ранде Гербер, одобряют их союз.
Фото и видео: Instagram