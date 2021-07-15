Кайли Дженнер запрещает своим сотрудникам смотреть на себя: «Не снимать, вопросов не задавать»
История успеха Кайли Дженнер впечатляет – уже в 17 лет девушка создала свой косметический бренд, состояние которого оценили в 1,2 миллиарда долларов.
Позже она продала его, оставшись акционером и лицом компании, а сделка принесла ей статус самой молодой миллиардерши по версии Forbes.
Правда, на поверку красивая история оказалась не такой уж красивой – работники ее фабрики Spatz Laboratories рассказали журналистам, что к ним относились не лучшим образом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kyliejenner
Оказывается, на Кайли и на ее маму Крис, когда они посещали фабрику, нельзя было даже поднимать глаза. Фотографировать или задавать вопросы, конечно, тоже не позволялось.
Сама Кайли не стремилась общаться с теми, кто на нее работает, и только молча контролировала процесс.
«Перед их приходом наши руководители предупреждали нас: «Вам нельзя с ними разговаривать, делать какие-либо фотографии или задавать вопросы. Вы должны продолжать работать», — рассказала бывшая сотрудница компании изданию The Sun.
По мнению сотрудников, по отношению к ним это было грубо.
«Руководители говорили: «Не разговаривайте с ними, даже не смотрите на них»… Все нужно было делать идеально и, если это было не так, то на твоих глазах они выбрасывали все в мусор».
Сама Кайли по поводу этих громких замечаний пока ничего не сказала.
Фото: Instagram Кайли Дженнер
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