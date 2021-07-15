Кайли Дженнер запрещает своим сотрудникам смотреть на себя: «Не снимать, вопросов не задавать»

Сама Кайли не стремилась общаться с теми, кто на нее работает, и только молча контролировала процесс.

«Перед их приходом наши руководители предупреждали нас: «Вам нельзя с ними разговаривать, делать какие-либо фотографии или задавать вопросы. Вы должны продолжать работать», — рассказала бывшая сотрудница компании изданию The Sun.

По мнению сотрудников, по отношению к ним это было грубо.

«Руководители говорили: «Не разговаривайте с ними, даже не смотрите на них»… Все нужно было делать идеально и, если это было не так, то на твоих глазах они выбрасывали все в мусор».

Сама Кайли по поводу этих громких замечаний пока ничего не сказала.