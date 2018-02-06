20-летняя Кайли Дженнер опубликовала первое фото своей новорожденной дочери и назвала ее имя.

Юная звезда реалити-шоу Кайли Дженнер знает, как привлечь к себе максимум внимания. На днях она впервые призналась, что действительно была беременна, рассказав об этом лишь после родов. А вчера девушка выложила первый снимок маленькой дочки, назвав ее имя — Сторми.

Фото, на котором Кайли бережно держит ручку крохи, за сутки набрало почти 15 миллионов «лайков», став абсолютным рекордом Instagram.