Кайли Дженнер поставила рекорд по «лайкам» в Instagram
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20-летняя Кайли Дженнер опубликовала первое фото своей новорожденной дочери и назвала ее имя.
Юная звезда реалити-шоу Кайли Дженнер знает, как привлечь к себе максимум внимания. На днях она впервые призналась, что действительно была беременна, рассказав об этом лишь после родов. А вчера девушка выложила первый снимок маленькой дочки, назвав ее имя — Сторми.
Фото, на котором Кайли бережно держит ручку крохи, за сутки набрало почти 15 миллионов «лайков», став абсолютным рекордом Instagram.
Публикация от Kylie (@kyliejenner)
Любопытно, что предыдущие снимки, удостаивавшиеся такой чести, тоже связаны с детьми: в ноябре 2017 года футболист Криштиану Роналду показал возлюбленную вместе с дочкой в родильной палате и набрал 12 миллионов «лайков». Бейонсе в свое время тоже произвела небывалый фурор, опубликовав снимок, сделанный во время ее второй беременности.
Фото: Instagram