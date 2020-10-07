Кайли Дженнер показала свои пышные формы на пикантных фотографиях в коротком топе

Хотя Кайли Дженнер, казалось бы, уже нечем удивить своих подписчиков, она продолжает это делать, и публикует яркие и эффектные фотографии.

На этот раз она представила на суд поклонников необычный образ с очень коротким кожаным топом, который подчеркивает пышную грудь самой богатой бизнесвумен в самом выгодном свете.

Глаза у Кайли тоже ярко накрашены – в этот раз она экспериментирует с желтыми оттенками. Дополняет ее образ необычная прическа – волосы она собрала в хвост, кончики которых завила в крупные локоны.

Подписчики оценили образ и засыпали девушку комплиментами — ей пишут, что она роскошная, великолепная, и наряд ей очень идет. Оценили и ее умение обращаться с косметикой — особенно поклонникам Кайли пришелся по душе малиновый лайнер, которым она подвела веки поверх желтых теней.