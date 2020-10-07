Кайли Дженнер показала свои пышные формы на пикантных фотографиях в коротком топе
Фото: www.instagram.com/kyliejenner/?hl=ru
Хотя Кайли Дженнер, казалось бы, уже нечем удивить своих подписчиков, она продолжает это делать, и публикует яркие и эффектные фотографии.
На этот раз она представила на суд поклонников необычный образ с очень коротким кожаным топом, который подчеркивает пышную грудь самой богатой бизнесвумен в самом выгодном свете.
Глаза у Кайли тоже ярко накрашены – в этот раз она экспериментирует с желтыми оттенками. Дополняет ее образ необычная прическа – волосы она собрала в хвост, кончики которых завила в крупные локоны.
Подписчики оценили образ и засыпали девушку комплиментами — ей пишут, что она роскошная, великолепная, и наряд ей очень идет. Оценили и ее умение обращаться с косметикой — особенно поклонникам Кайли пришелся по душе малиновый лайнер, которым она подвела веки поверх желтых теней.
Кайли Дженнер, по примеру своей семьи, отличается эффектными образами и эксцентричным образом жизни. Фотографии своих модных экспериментов девушка часто выкладывает в своем микроблоге.
Кроме того, она рассказывает о своей жизни и показывает свою подросшую доску Сторми, которую тоже одевает, как настоящую куколку.
Фото и видео: Instagram Кайли Дженнер
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