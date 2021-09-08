Кайли Дженнер в эмоциональном видео подтвердила вторую беременность

Напомним, что Кайли и ее бойфренд Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году. Спустя всего несколько месяцев Дженнер забеременела. Однако рождение дочери Сторми не скрепило отношения влюбленных, поэтому уже в 2019-м пара рассталась. Причиной разрыва стали измены Трэвиса, о которых узнала Кайли. Но влюбленные смогли пройти это и отпустить обиды.

Звезда неоднократно признавалась, что мечтает стать многодетной матерью. «Я хотела бы иметь семерых детей. Хотела бы подарить Сторми братьев и сестер, но не сейчас», — делилась Дженнер в Instagram в прошлом году. У самой Дженнер очень большая семья.