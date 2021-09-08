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Кайли Дженнер в эмоциональном видео подтвердила вторую беременность

Одна из сестер знаменитой семьи Кардашьян официально подтвердила догадки поклонников — она снова в положении. Отцом второго ребенка тоже станет рэпер Трэвис Скотт. Радостную новость Кайли сообщила через Instagram, опубликовав видео с первыми подробностями о том, как протекает беременность.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Дженнер показала кадры с первого периода беременности

Фото: Личный Instagram @kyliejenner

Поделились эмоциями от новости и счастливые сестры. «Плачу!» — заявила Ким Кардашьян. «Я не могу с этим справиться!» — добавила супермодель Кендалл Джнннер. Пара, у которой продолжительное время был кризис в отношениях, с недавнего времени снова вместе. И, судя по реакции Скотта, беременность ожидаемая и долгожданная.

Напомним, что Кайли и ее бойфренд Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году. Спустя всего несколько месяцев Дженнер забеременела. Однако рождение дочери Сторми не скрепило отношения влюбленных, поэтому уже в 2019-м пара рассталась. Причиной разрыва стали измены Трэвиса, о которых узнала Кайли. Но влюбленные смогли пройти это и отпустить обиды.

Звезда неоднократно признавалась, что мечтает стать многодетной матерью. «Я хотела бы иметь семерых детей. Хотела бы подарить Сторми братьев и сестер, но не сейчас», — делилась Дженнер в Instagram в прошлом году. У самой Дженнер очень большая семья.

Фото и видео: Instagram