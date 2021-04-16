Кайли Дженнер и Ким Кардашьян случайно пришли на обед в одинаковых нарядах
Фото: picture-alliance.com
Кайли опубликовала веселое видео, высмеивающее сестру за то, что она появилась в ее доме в том же самом, во что уже была одета Дженнер: в сексуальном красном кожаном корсете. Несмотря на то, что у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер разница в возрасте 17 лет, знаменитости очень похожи. В добавок, они обладают схожим вкусом. К примеру, 15 апреля они обе предпочли один и тот же корсет из кожи питона.
«На самом деле это не было запланировано, - поклялась Кайли на видео, снятом у нее дома. - Я как раз наряжалась, и моя сестра появилась в таком же наряде». Ким крикнула: «Близнецы».
Однако звезды все равно выглядели по-разному: Ким сочетала корсет Dolce and Gabbana с черными кожаными брюками с напуском, подчеркивающими ее тонкую талию. Кайли соединила верх с черной кожаной мини-юбкой. Сестры предпочли похожий макияж и прически: длинные темные пряди с пробором посередине и нейтральные тени для век.
За последние годы Кайли практически превратилась в Ким. Поклонники впервые начали замечать сходство сестер, когда они вместе позировали для кампании KKW x Kylie Cosmetics в 2017 году. Ким и Кайли стояли спиной к спине, обе раскачивали длинные темные волосы и использовали макияж бронзового цвета. Их едва можно было отличить друг от друга.
Фото и видео: Instagram/@kyliesnapchat, Instagram/@kimkardashian, picture-alliance.com
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