Кайли Дженнер и Ким Кардашьян случайно пришли на обед в одинаковых нарядах

«На самом деле это не было запланировано, - поклялась Кайли на видео, снятом у нее дома. - Я как раз наряжалась, и моя сестра появилась в таком же наряде». Ким крикнула: «Близнецы».

Однако звезды все равно выглядели по-разному: Ким сочетала корсет Dolce and Gabbana с черными кожаными брюками с напуском, подчеркивающими ее тонкую талию. Кайли соединила верх с черной кожаной мини-юбкой. Сестры предпочли похожий макияж и прически: длинные темные пряди с пробором посередине и нейтральные тени для век.