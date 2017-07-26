Продюсер поделилась забавным видеороликом

Яна Рудковская с друзьями находится на отдыхе в Италии, откуда с завидной регулярностью делится фотографиями и видео в своем Instagram. Последний видеоролик, который опубликовала музыкальный продюсер, поднял настроение большому количеству Яниных подписчиков.

«Это очень смешное видео на закате в ожидании тендера )Подруга сняла , а Макс @maxgalkinru смонтировал под эту песню, хотя танцевала я под иную )) получилось весьма забавно 🙈🙈🙈 На лавры Аллы Духовой не претендую и танцующего миллионера тем более , просто очень смешно и позитивно 🙈✌🏻💦 сегодня же вечер субботы , друзья , и ещё лето )», — подписала видео Яна.

Фолловеры знаменитости высоко оценили ролик: «Максим генератор нестандартных идей! Супер! И песенка, кстати классная, люблю Тимура Темирова! Яна, а вы всегда на высоте, в любом амплуа. Респект», «Лето продолжается! Ура! И танец вышел замечательный 👍👍👍», «лассно получилось 😃.Честно вас не узнала , танцует девочка -подросток.....», «Классно танцуете, так держать!», «Такой позитив! Чудесно двигаетесь! Пересмотрела несколько раз! И Максим четко песню подобрал», «Ходячий позитив🌞⭐️🌟Яна вы божественная😍», «Класс! Так и тянет танцевать!!!!!!💃 Позитивчик в выходные!)». Кроме того, многие пользователи Сети очень хотят узнать, под какую песню в действительности танцевала Яна.

А вам нравится это видео?

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)