«Кайф»: жена Александра Овечкина показала семейное фото с отдыха

Модель и жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram первое фото с отдыха на курорте. На снимке отец держит маленького Сережу на руках, а Анастасия нежно приобнимает малыша. Лицо сына Александр и Анастасия все еще не показывают.