logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Кайф»: жена Александра Овечкина показала семейное фото с отдыха

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Александр и Анастасия

Фото: Instagram
Хоккеист с супругой и маленьким сыном проводят отпуск в Турции.

Модель и жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram первое фото с отдыха на курорте. На снимке отец держит маленького Сережу на руках, а Анастасия нежно приобнимает малыша. Лицо сына Александр и Анастасия все еще не показывают.

Семья Овечкиных

Фото: Instagram

Фото Анастасия подписала лаконично: «Кайф».

«Очаровательная пара. Самая красивая,самая лучшая семья. Счастья Вашей семье и всех земных благ»,

«Настюша! Мои дорогие, какие вы классные!»,

«Счастья вам и хорошего отдыха», - пожелали подписчики.

Напомним, Анастасия и Александр сыграли свадьбу в Барвихе 8 июля 2017 хотя, хотя подписи в загсе они поставили за год до этого. Сын Сергей родился в августе 2018-го.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...