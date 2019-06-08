«Кайф»: жена Александра Овечкина показала семейное фото с отдыха

Модель и жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram первое фото с отдыха на курорте. На снимке отец держит маленького Сережу на руках, а Анастасия нежно приобнимает малыша. Лицо сына Александр и Анастасия все еще не показывают.
Фото: Instagram
Фото Анастасия подписала лаконично: «Кайф».
«Очаровательная пара. Самая красивая,самая лучшая семья. Счастья Вашей семье и всех земных благ»,
«Настюша! Мои дорогие, какие вы классные!»,
«Счастья вам и хорошего отдыха», - пожелали подписчики.
Напомним, Анастасия и Александр сыграли свадьбу в Барвихе 8 июля 2017 хотя, хотя подписи в загсе они поставили за год до этого. Сын Сергей родился в августе 2018-го.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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