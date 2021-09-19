Кай Метов рассказал, как чувствует себя после аварии в Белоруссии
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Фото: East News Russia
Прибывший в Белоруссию для выступления на Дне города в Гродно Кай Метов попал в аварию недалеко от Минска. Как сообщает «Пятый канал», артист находися на заднем сиденье автомобиля и не был пристегнут в отличие от своих попутчиков, поэтому получил больше травм и был госпитализирован сначала в местную больницу, а затем в областную.
«Все нормально. Мы были в местной больнице, сейчас меня в областную перевезли. Врачи меня обследуют, патологий не выявлено. Ушибы, небольшие травмы, гематомы — все это ерунда, в общем. Все внутренние органы целы», — рассказал Кай Метов в интервью каналу.
Обстоятельства аварии неизвестны, однако в интервью Life.ru певец отметил, что его и поптучиков спас столб. По словам Кая Метова, столкновение их автомобиля с ним помогло избежать более серьезных последствий.
Фото и видео: Instagram; East News