Кай Метов рассказал, как чувствует себя после аварии в Белоруссии

«Все нормально. Мы были в местной больнице, сейчас меня в областную перевезли. Врачи меня обследуют, патологий не выявлено. Ушибы, небольшие травмы, гематомы — все это ерунда, в общем. Все внутренние органы целы», — рассказал Кай Метов в интервью каналу.

Обстоятельства аварии неизвестны, однако в интервью Life.ru певец отметил, что его и поптучиков спас столб. По словам Кая Метова, столкновение их автомобиля с ним помогло избежать более серьезных последствий.